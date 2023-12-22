Шаишникова Агафья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Агафья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1857

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1857

Отец: Шаишников Кирилл Николаевич

Мать: Шаишникова Мелания Гавриловна

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