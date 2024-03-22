Лактюшкина (Пивоварова) Анфиса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактюшкина (Пивоварова) Анфиса Афанасьевна

Место рождения

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.01.1927

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927

Отец: Пивоваров Афанасий Илларионович

Мать: Пивоварова Антонина Ивановна

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лактюшкин Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лактюшкин Михаил Тимофеевич

Смерть
2004
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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