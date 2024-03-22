Лактюшкина (Пивоварова) Анфиса Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1927
Дата смерти2004
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лактюшкин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лактюшкин Михаил Тимофеевич
Смерть
2004
Пенза, город Пенза, Пензенская область