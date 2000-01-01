Сероштан Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сероштан Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Сероштан Михаил Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Ирина

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сероштан Василий Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Ирина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сероштан Иван Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Ирина

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Сероштан Анна Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Ирина

Смерть
Неизвестно
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