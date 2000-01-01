Сероштан Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сероштан Михаил Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Ирина
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сероштан Василий Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Ирина
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Кравченко Ирина
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Сероштан Анна Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Ирина
Смерть
Неизвестно