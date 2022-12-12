Антонов Сергей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Наталия Сергеевна
Рождение ребёнка
18.05.2001
Дочь: Антонова Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Антонова Наталия Сергеевна