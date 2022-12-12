Антонов Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Сергей Евгеньевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Наталия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.2001

Дочь: Антонова Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Антонова Наталия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
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