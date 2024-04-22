Емец Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емец Григорий

Место рождения

Березна, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Емец Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Емец Матрена Ивановна (?)

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбульска Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Емец Матрена Ивановна (?)

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митус Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Емец Матрена Ивановна (?)

Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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