Нестерова Евфросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Нестерова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1908
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1912
Сын: Нестеров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1914
Дочь: Нестерова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1916
Сын: Нестеров Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1919
Сын: Нестеров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно