Нестерова Евфросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Евфросинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Нестерова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Нестеров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Нестеров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1914

Дочь: Нестерова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1916

Сын: Нестеров Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1919

Сын: Нестеров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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