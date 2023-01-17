Мамонтова (Мамонтова) Анна Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Мамонтова) Анна Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1857

Сын: Мамонтов Терентий Василия

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Иванович

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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