Хазова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1979

Отец: Хазов Виктор Константинович

Мать: Власова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
11.10.1998

Дочь: Ковязина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.11.2012

Дочь: Ковязина Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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