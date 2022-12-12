Хазова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1979
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1979
Рождение ребёнка
11.10.1998
Дочь: Ковязина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.2012
Дочь: Ковязина Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности