Бобылёв Фёдор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылёв Фёдор Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бобылёв Егор Федорович

Мать ребёнка: Бобылёва Ирина

Кузино, Псковская губерния
Место жительства
1907
Луговое, Иркутская область
основани населённого пункта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылёв Иван

Мать ребёнка: Бобылёва Ирина

Кузино, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылёв Фёдор

Мать ребёнка: Бобылёва Ирина

Кузино, Псковская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Карай, Иркутская область
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