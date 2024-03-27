Бобылёв Фёдор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Бобылёва Ирина
Кузино, Псковская губерния
Место жительства
1907
Луговое, Иркутская область
основани населённого пункта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылёв Иван
Мать ребёнка: Бобылёва Ирина
Кузино, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылёв Фёдор
Мать ребёнка: Бобылёва Ирина
Кузино, Псковская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Карай, Иркутская область