Шакирова (Мутовкина) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШакирова (Мутовкина) Ольга Викторовна

Шакирова (Мутовкина) Ольга Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1980

Отец: Мутовкин Виктор Петрович

Мать: Мутовкина Алексеева Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Павел Владимирович

Бракосочетание
22.09.2000

Муж: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.2001

Дочь: Шакирова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Шакиров Павел Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.11.2009

Дочь: Шакирова Евангелина Павловна

Отец ребёнка: Шакиров Павел Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.2012

Сын: Шакиров Константин Павлович

Отец ребёнка: Шакиров Павел Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.