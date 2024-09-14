Шакирова (Мутовкина) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.09.2000
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.01.2001
Дочь: Шакирова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Шакиров Павел Владимирович
Рождение ребёнка
15.11.2009
Дочь: Шакирова Евангелина Павловна
Отец ребёнка: Шакиров Павел Владимирович
Рождение ребёнка
03.09.2012
Сын: Шакиров Константин Павлович
Отец ребёнка: Шакиров Павел Владимирович