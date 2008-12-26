Абдуллин Каюм Халилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Каюм Халилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2008

Отец: Абдуллин Халиль Хузятович

Мать: Абдуллина Лилия Равилевна

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