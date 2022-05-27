Рачицкий Евгений Мечиславович
Место рожденияг. Кыштым Челябинская область СССР
Дата рождения08.07.1962
Дата смерти27.05.2022
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1962
Отец: Рачицкий Мечислав Юльянович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.11.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
17.04.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.2022