Дмитренкова Феодосия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренкова Феодосия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1910 ст.

Сын: Дмитренков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Дмитренков Павел Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.

Сын: Дмитренков Яков Павлович

Отец ребёнка: Дмитренков Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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