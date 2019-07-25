(Кулёва) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1921
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1921
Отец: Кулёв Игнатий Петрович
Мать: Кулёва Анна Фаддеевна
Бракосочетание
Около 1945
Муж: Юган Александр
Рождение ребёнка
28.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юган Александр
Развод
Около 1948
Муж: Юган Александр
Бракосочетание
Около 1950
Муж: Широков Вячеслав
Рождение ребёнка
1951
Сын: Широков Владимир
Отец ребёнка: Широков Вячеслав
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Вячеслав
Рождение ребёнка
Около 24.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Вячеслав
Рождение ребёнка
20.04.1960
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Широков Вячеслав