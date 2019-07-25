(Кулёва) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулёва) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1921

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1921

Отец: Кулёв Игнатий Петрович

Мать: Кулёва Анна Фаддеевна

Бракосочетание
Около 1945

Муж: Юган Александр

Рождение ребёнка
28.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юган Александр

Развод
Около 1948

Муж: Юган Александр

Бракосочетание
Около 1950

Муж: Широков Вячеслав

Рождение ребёнка
1951

Сын: Широков Владимир

Отец ребёнка: Широков Вячеслав

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Вячеслав

Рождение ребёнка
Около 24.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Вячеслав

Рождение ребёнка
20.04.1960

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Широков Вячеслав

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