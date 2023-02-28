Колонин Максим Федотов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Федот Васильев
Мать: Анисья Климова
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Максим Максимов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василий Максимов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
29.02.1876
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Колонин Прокопий Максимов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Марья Максимова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Смерть
Неизвестно