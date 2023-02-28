Колонин Максим Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолонин Максим Федотов

Колонин Максим Федотов

avatar

Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Федот Васильев

Мать: Анисья Климова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Максим Максимов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Василий Максимов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
29.02.1876

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Мария Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Колонин Прокопий Максимов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Марья Максимова

Мать ребёнка: Мария Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Мария Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Мария Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close