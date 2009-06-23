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Арбузов Андрей Александрович
Арбузов Андрей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.2009
Пол
Мужской
Отец
Арбузов Александр Александрович
1978 г.р.
Мать
Арбузова Ольга Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2009
Отец:
Арбузов Александр Александрович
Мать:
Арбузова Ольга Николаевна
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