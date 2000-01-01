Кручинина (Ряхина) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
03.10.1982
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кручинин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручинин Павел Александрович
Отец ребёнка: Кручинин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Кручинин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кручинин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кручинин Александр
Смерть
Неизвестно