Кручинина (Ряхина) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинина (Ряхина) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Ряхин Александр Николаевич

Мать: Ряхина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
03.10.1982

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кручинин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручинин Павел Александрович

Отец ребёнка: Кручинин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Кручинин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кручинин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручинин Александр

Смерть
Неизвестно
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