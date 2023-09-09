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Поливцев Александр Иванович

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Место рождения

село Гарт Порецкого района Чувашской Республики

Дата рождения

13.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1986

Отец: Поливцев Иван Сергеевич

Мать: Поливцева (Королёва) Людмила Петровна

Бракосочетание
18.06.2011

Жена: Поливцева Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
23.03.2012

Сын: Поливцев Иван Александрович

Мать ребёнка: Поливцева Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
17.07.2015

Сын: Поливцев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Поливцева Наталья Геннадьевна

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