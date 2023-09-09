Поливцев Александр Иванович
Место рождениясело Гарт Порецкого района Чувашской Республики
Дата рождения13.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1986
Бракосочетание
18.06.2011
Рождение ребёнка
23.03.2012
Сын: Поливцев Иван Александрович
Мать ребёнка: Поливцева Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
17.07.2015
Сын: Поливцев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Поливцева Наталья Геннадьевна