Васильева Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1915
Сын: Васильев Владимир Мефодьевич
Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Софья Мефодьевна
Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Мефодьевич
Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Михаил Мефодьевич
Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Мефодьевич
Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Зинаида Мефодьевна
Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Мария Мефодьева
Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич
Смерть
Неизвестно