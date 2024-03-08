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Васильева Матрена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1915

Сын: Васильев Владимир Мефодьевич

Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Софья Мефодьевна

Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Мефодьевич

Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Мефодьевич

Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Мефодьевич

Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Зинаида Мефодьевна

Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Мария Мефодьева

Отец ребёнка: Васильев Мефодий Арсеньтьевич

Смерть
Неизвестно
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