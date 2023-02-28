Лобов Степан Максимович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Лобов Максим Семенович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Февронья Степановна
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно