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Лобов Степан Максимович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Лобов Максим Семенович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Алексеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Февронья Степановна

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Алексеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Алексеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лобов Яков Степанович

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Алексеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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