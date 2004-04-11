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Дубских Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1949

Дата смерти

11.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1949

Отец: Дубских Иван Иванович

Мать: Дубских Ефросинья Сергеевна

Рождение ребёнка
29.12.1972

Сын: Дубских Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Дубских Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
26.02.1974

Дочь: Аксенова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Дубских Татьяна Павловна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
11.04.2004
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