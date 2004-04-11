Дубских Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1949
Дата смерти11.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1949
Отец: Дубских Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1972
Сын: Дубских Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Дубских Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
26.02.1974
Дочь: Аксенова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Дубских Татьяна Павловна
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
11.04.2004