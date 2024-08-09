Четвертухина Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Юрин Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Юрин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Юрин Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно