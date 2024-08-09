Четвертухина Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвертухина Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Юрин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Юрин Михаил Григорьевич

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Юрин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Юрин Михаил Григорьевич

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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