Лукьянова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Самсонович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Самсонович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьянов Николай Петрович
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Самсонович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Лукьянова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Самсонович
Смерть
Неизвестно