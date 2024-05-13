Лукьянова Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лукьянов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лукьянов Яков Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Николай Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Лукьянова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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