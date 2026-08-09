Янц (Рангау) Линда (Минда) Фридриховна
женский, родилась ?.05.1913, Николаевка, Київська область
умерла ?.02.1990, Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
ОтецРангау ФридрихНеизвестно г.р.
Супруги
Янц Эдуард Густавович1912 г.р.
Дети
(Янц) Димут Эдуардовна31.03.1933 г.р.
Янц Вилли Эдуардович19.01.1939 г.р.Показать еще 2
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Рождение
?.05.1913
Отец: Рангау Фридрих
Мать: не указана
Николаевка, Київська область
Бракосочетание
25.03.1931
Николаевка, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.03.1933
Дочь: (Янц) Димут Эдуардовна
Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович
Николаевка, Київська область
Рождение ребёнка
19.01.1939
Сын: Янц Вилли Эдуардович
Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович
Карагай-Покровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Место жительства
До ?.04.1947
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
19.02.1949
Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович
Рождение ребёнка
31.05.1953
Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович
Смерть
?.02.1990