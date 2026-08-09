Янц (Рангау) Линда (Минда) Фридриховна ?.05.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янц (Рангау) Линда (Минда) Фридриховна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась ?.05.1913, Николаевка, Київська область

умерла ?.02.1990, Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

Отец
Рангау ФридрихНеизвестно г.р.
Супруги
Янц Эдуард Густавович1912 г.р.
Дети
(Янц) Димут Эдуардовна31.03.1933 г.р.
Янц Вилли Эдуардович19.01.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1913

Отец: Рангау Фридрих

Мать: не указана

Николаевка, Київська область

Бракосочетание
25.03.1931

Муж: Янц Эдуард Густавович

Николаевка, Житомирська область

Рождение ребёнка
31.03.1933

Дочь: (Янц) Димут Эдуардовна

Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович

Николаевка, Київська область

Рождение ребёнка
19.01.1939

Сын: Янц Вилли Эдуардович

Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович

Карагай-Покровка, Кувандыкский, Оренбургская область

Место жительства
До ?.04.1947
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Рождение ребёнка
19.02.1949

Сын: Янц Рейнгард Эдуардович

Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

Рождение ребёнка
31.05.1953

Сын: Янц Эдуард Эдуардович

Отец ребёнка: Янц Эдуард Густавович

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

Смерть
?.02.1990
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

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