Renchel (Feder) Luise (August) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Renchel (Feder) Luise (August)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Feder August

Мать: Feder Berta

Смерть
Неизвестно
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