Бехтерев Николай Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехтерев Николай Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бехтерев Аркадий Стапанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бехтерев Вениамин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехтерева Тамара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехтерева Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.06.1986

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