Бехтерев Николай Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бехтерев Аркадий Стапанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бехтерев Вениамин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехтерева Тамара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехтерева Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.06.1986