Шпак Александр Викторович 10.11.1963 — найти родственников по фамилии на Familio

Шпак Александр Викторович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 10.11.1963, Киев, Украинская ССР, СССР

умер 05.04.2015, Киев, Украинская ССР, СССР

Отец
Шпак Виктор Каленикович1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1963

Отец: Шпак Виктор Каленикович

Мать: скрыто настройками приватности

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Украинская ССР, СССР

Работа или профессия
Неизвестно

рабочий

Место жительства
Неизвестно
Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
05.04.2015
Киев, Украинская ССР, СССР

Причина смерти: онкология

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