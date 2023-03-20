Шпак Александр Викторович
мужской, родился 10.11.1963, Киев, Украинская ССР, СССР
умер 05.04.2015, Киев, Украинская ССР, СССР
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1963
Отец: Шпак Виктор Каленикович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.04.2015