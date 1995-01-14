Барсуков Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарсуков Алексей Петрович

Барсуков Алексей Петрович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.09.1930

Дата смерти

14.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.07.1958

Сын: Барсуков Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Барсукова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова Екатерина Дмитриевна

Смерть
14.01.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close