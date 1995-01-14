Барсуков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения20.09.1930
Дата смерти14.01.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1958
Сын: Барсуков Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Барсукова Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1995