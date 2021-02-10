Молодцов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодцов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1947

Дата смерти

10.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2021
Г.Ставрополь
Остановилось сердце
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