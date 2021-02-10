Молодцов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1947
Дата смерти10.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2021
Г.Ставрополь
Остановилось сердце