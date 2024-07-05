Литинская Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литинская Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литинский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Литинский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Литинский Иван Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.12.1867 ст.

Дочь: (Литинская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Литинский Иван Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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