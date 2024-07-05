Литинская Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Литинский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Литинский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.1867 ст.
Дочь: (Литинская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Литинский Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно