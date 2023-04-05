Ирина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Матвеев

Рождение ребёнка
18.11.1844

Сын: Григорий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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