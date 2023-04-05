Ирина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Матвеев
Рождение ребёнка
18.11.1844
Сын: Григорий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Смерть
Неизвестно