Мокрушин Василей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушин Василей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Машковцова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Мокрушин Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
починок Осиновский
Смерть
Неизвестно
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