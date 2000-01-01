Мокрушин Василей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Машковцова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Мокрушин Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
починок Осиновский
Смерть
Неизвестно