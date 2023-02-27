Тимошенко Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Тимошенко Герасим
Мать: (Тимошенко) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тимошенко) Ульяна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1846
Сын: Тимошенко Мефодий
Мать ребёнка: (Тимошенко) Ульяна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тимошенко Михаил
Мать ребёнка: (Тимошенко) Ульяна
Смерть
Неизвестно