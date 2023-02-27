Тимошенко Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Тимошенко Герасим

Мать: (Тимошенко) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тимошенко) Ульяна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1846

Сын: Тимошенко Мефодий

Мать ребёнка: (Тимошенко) Ульяна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Тимошенко Михаил

Мать ребёнка: (Тимошенко) Ульяна

Смерть
Неизвестно

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