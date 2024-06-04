Останин Кирилл Абрамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Останина) Пелагея Кириллова
Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Останина) Ксения Кириллова
Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Останина) Евфимия Кириллова
Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Останина) Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Останина) Агафья Кириллова
Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Останина) Ксения (Мл) Кириллова
Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова
Смерть
После 1790