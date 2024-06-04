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Останин Кирилл Абрамов

Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Останин Абрам (Авраам) Варнавин

Мать: Останина (Сунцова) Параскева Макарова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина (Чермных) Марина Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Останина) Пелагея Кириллова

Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Останина) Ксения Кириллова

Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Останина) Евфимия Кириллова

Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Останина) Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Останина) Агафья Кириллова

Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Останина) Ксения (Мл) Кириллова

Мать ребёнка: Останина (Чермных) Марина Анисимова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790

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