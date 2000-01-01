Кузьмина (Гарина) Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1984
Дочь: Смолина Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузьмин Евгений Юльевич
Рождение ребёнка
01.10.1988
Дочь: Кузнецова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузьмин Евгений Юльевич
Бракосочетание
Неизвестно