Кузьмина (Гарина) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Гарина) Елена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1984

Дочь: Смолина Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузьмин Евгений Юльевич

Рождение ребёнка
01.10.1988

Дочь: Кузнецова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузьмин Евгений Юльевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Евгений Юльевич

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