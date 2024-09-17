Кузина (Иванникова) Варвара Иосифовна Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузина (Иванникова) Варвара Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1883 ст.

Муж: Кузин Сергей Макарович

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.

Сын: Кузин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Кузин Сергей Макарович

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.

Сын: Кузин Платон Сергеевич

Отец ребёнка: Кузин Сергей Макарович

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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