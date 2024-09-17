Кузина (Иванникова) Варвара Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1883 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Кузин Сергей Макарович
Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Кузин Сергей Макарович
Смерть
Неизвестно