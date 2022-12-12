Болотова (Науменко) Тамара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1953
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953
Рождение ребёнка
28.01.1975
Сын: Болотов Юрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.09.1977
Сын: Болотов Евгений Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности