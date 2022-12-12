Болотова (Науменко) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Науменко) Тамара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953

Отец: Науменко Федор Михайлович

Мать: Науменко Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
28.01.1975

Сын: Болотов Юрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.09.1977

Сын: Болотов Евгений Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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