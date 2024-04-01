Устименко (Журба) Мария Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устименко (Журба) Мария Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Журба Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова (Устименко) Мария Петровна

Отец ребёнка: Устименко Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устименко Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.01.1920

Сын: Устименко Петр Петрович

Отец ребёнка: Устименко Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Устименко Николай Петрович

Отец ребёнка: Устименко Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тимченко (Устименко) Александра Петровна

Отец ребёнка: Устименко Петр Сергеевич

Смерть
1986

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