Мельников Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1958
Дата смерти19.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1982
Дочь: Мельникова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Син Наталья Сидоновна
Рождение ребёнка
08.09.1984
Дочь: Барковская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Син Наталья Сидоновна
Место жительства
До 19.08.2022
Смерть
19.08.2022
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край