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Мельников Владимир Сергеевич

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Место рождения

Чулпаново, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1958

Дата смерти

19.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Чулпаново, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1982

Дочь: Мельникова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Син Наталья Сидоновна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
08.09.1984

Дочь: Барковская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Син Наталья Сидоновна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Место жительства
До 19.08.2022
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Смерть
19.08.2022
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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