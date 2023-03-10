Победимов Фокей Макеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимов Фокей Макеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Победимов (Неизвестно) Марфа Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Победимов Фёдор Фокеевич

Мать ребёнка: Победимов (Неизвестно) Марфа Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

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