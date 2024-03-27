Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна

Место рождения

д. Тужиково

Дата рождения

08.09.1901

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1901

Отец: Тюпышев Андрей

Мать: Тюпышева ?

д. Тужиково
Рождение ребёнка
11.02.1920

Сын: Нифанин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Нифанин Яков Иванович

д.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
16.03.1927

Сын: Нифанин Виталий Яковлевич

Отец ребёнка: Нифанин Яков Иванович

Кудрина гора Архангельской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нифанин Аркадий Яковлевич

Отец ребёнка: Нифанин Яков Иванович

Кудрина Гора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нифанин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Нифанин Яков Иванович

с. Верхняя Тойма
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифанин Яков Иванович

Смерть
1977
с. Верхняя Тойма
Похороны
Неизвестно
с. Верхняя Тойма
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