Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна
Место рожденияд. Тужиково
Дата рождения08.09.1901
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1901
Отец: Тюпышев Андрей
Мать: Тюпышева ?
д. Тужиково
Рождение ребёнка
11.02.1920
Сын: Нифанин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Нифанин Яков Иванович
д.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
16.03.1927
Сын: Нифанин Виталий Яковлевич
Отец ребёнка: Нифанин Яков Иванович
Кудрина гора Архангельской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нифанин Аркадий Яковлевич
Отец ребёнка: Нифанин Яков Иванович
Кудрина Гора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нифанин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Нифанин Яков Иванович
с. Верхняя Тойма
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
с. Верхняя Тойма
Похороны
Неизвестно
с. Верхняя Тойма