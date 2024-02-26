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Юсин Владимир Александрович
Юсин Владимир Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1980
Пол
Мужской
Отец
Юсин Александр (Юсим Мойше Лейб (Замганович)) Иванович
Между 1842 и 1845 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Юсин Александр Иванович
Мать: не указана
Смерть
1980
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