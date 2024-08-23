Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Старостин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Старостин
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Старостин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Старостин
Рождение ребёнка
Около 19.10.1914
Дочь: Старостина Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Старостин
Смерть
Неизвестно