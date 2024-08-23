Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Старостин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Старостин

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Старостин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Старостин

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 19.10.1914

Дочь: Старостина Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Старостин

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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