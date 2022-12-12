Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Андрей Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Степан Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Иванов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сак Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Иванов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кузьма Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Иванов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Карпей Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Григорий Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникей Иванов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно