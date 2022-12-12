Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья

Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Андрей Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Степан Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Иванов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Сак Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Иванов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кузьма Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Иванов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Карпей Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Григорий Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникей Иванов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close