(Алёшина) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алёшина) Елена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1953

Дата смерти

18.06.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Леонов Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Виктор Федорович

Рождение ребёнка
22.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Виктор Федорович

Смерть
18.06.2005

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