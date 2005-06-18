(Алёшина) Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1953
Дата смерти18.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Виктор Федорович
Смерть
18.06.2005