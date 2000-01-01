Захарова (Красавина) Нина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Красавина) Нина Игнатьевна

Захарова (Красавина) Нина Игнатьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Захарова Галина Витальевна

Отец ребёнка: Захаров Виталий Иванович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Захарова Анна Витальевна

Отец ребёнка: Захаров Виталий Иванович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Захарова Елена Витальевна

Отец ребёнка: Захаров Виталий Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1971

Сын: Захаров Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Захаров Виталий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close