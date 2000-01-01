Захарова (Красавина) Нина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Захарова Галина Витальевна
Отец ребёнка: Захаров Виталий Иванович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Захарова Анна Витальевна
Отец ребёнка: Захаров Виталий Иванович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Захарова Елена Витальевна
Отец ребёнка: Захаров Виталий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1971
Сын: Захаров Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Захаров Виталий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно