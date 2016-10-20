Филимонов Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1930

Дата смерти

20.10.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
25.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.2016
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