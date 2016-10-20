Филимонов Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1930
Дата смерти20.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
25.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.2016