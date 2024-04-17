Калашников Галактион Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти13.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Калашников Лазарь Савватеевич
Мать: Калашникова 5
Калашников Галактион Лазаревич Год рождения 1900, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Никольское Год репрессии 1938, ВМН Источник: Книга памяти Иркутской обл.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1938
Причина смерти: Репрессирован. Приговор: Тройка при УНКВД Иркутской области.,03.03.1938-ВМН
Похороны
Неизвестно