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Калашников Галактион Лазаревич

Место рождения

Никольск, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1900

Дата смерти

13.03.1938

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Калашников Лазарь Савватеевич

Мать: Калашникова 5

Никольск, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Галактион Лазаревич Год рождения 1900, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Никольское Год репрессии 1938, ВМН Источник: Книга памяти Иркутской обл.
Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
13.03.1938
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Репрессирован. Приговор: Тройка при УНКВД Иркутской области.,03.03.1938-ВМН
Похороны
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

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