Купцова Прохорова Феодосия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцова Прохорова Феодосия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Купцов Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Купцов Илларион Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Пётр Илларионович

Отец ребёнка: Купцов Илларион Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Купцов Илларион Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Купцов Илларион Константинович

Смерть
1952
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