Купцова Прохорова Феодосия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Федот
Рождение ребёнка
13.11.1913
Сын: Купцов Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Купцов Илларион Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Купцов Илларион Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купцов Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Купцов Илларион Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Купцов Илларион Константинович
Смерть
1952