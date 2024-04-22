Леонов Осип Спиридонов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Осипов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Надежда Иванова (Вна)
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1835