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Леонов Осип Спиридонов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Мать: Леонова Дарья Афанасьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Осипов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Надежда Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Надежда Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1835
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